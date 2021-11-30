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«Для них это яд»: ветеринар рассказал, что нельзя давать животным со стола

Дарья Чентаева

Общество
«Для них это яд»: ветеринар рассказал, что нельзя давать животным со стола
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Домашних животных не следует угощать новогодними сладостями, особенно опасны для них шоколад и виноград. Об этом рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

По словам эксперта, новогодние застолья традиционно связаны с всплеском различных кишечных отравлений у домашних питомцев.

— Вреднее, чем копченое, острое, соленое, перченое, для домашних животных не придумаешь. Для них это яд. Особенно опасен из угощений шоколад. Вреден и виноград, который часто присутствует на новогоднем столе. У собак и кошек могут отказать почки от этого угощения, — сообщил специалист.

Ветеринар добавил, что необходимо убирать всю еду с новогоднего стола и не оставлять ее без присмотра, если в доме есть животное, передает агентство городских новостей «Москва».

30 ноября отмечается Международный день домашних животных. В этот день в комитете ветеринарии рассказали об интересных случаях из практики ветеринаров. Каждый день на прием в государственные клиники столицы попадает около тысячи домашних животных. С начала года московские ветеринары провели около 350 тысяч приемов.

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