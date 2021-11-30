Дептранс предупредил о сильных заторах на дорогах в Москве из-за непогоды

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В связи с непогодой в Москве автомобилистов предупреждают о сильных заторах на дорогах и рекомендуют пользоваться услугами общественного транспорта. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По заявлению пресс-службы, в некоторых районах Москвы начался снег с дождем, ветер – 20-25 метров в секунду. К вечеру обещают снегопад и резкое похолодание. Температура опустится до минус трех градусов, а на дорогах будет сильная гололедица. Поэтому дороги в Москве будут сильно загружены – до 9 баллов.

— Советуем выбирать общественный транспорт. А если без машины никак, просим водителей держать дистанцию, снижать скорость и не отвлекаться на гаджеты, — говорится в сообщении.

Также рекомендуется запланировать поездки на более позднее время, так как к 21 часу погода не улучшится, но на дорогах будет свободнее. Кроме того, быть особенно осторожными в Дептрансе попросили пешеходов. При переходе дороги рекомендуется держать детей за руки, а также надеть светоотражатели на одежду.

— И рекомендация для всех: если можете, останьтесь сегодня дома. Так коммунальная техника сможет быстрее справиться с последствиями снегопада: расчистит дороги и обработает тротуары, — подытожили в пресс-службе.

Штормовое предупреждение объявили в Москве до 21:00 30 ноября из-за усиления скорости порывов юго-западного ветра до 25 метров в секунду. В пресс-службе МЧС России по Москве порекомендовали жителям города быть внимательнее и осторожнее на улицах. Автомобилистам посоветовали парковать машины вдали от деревьев и непрочных высоких сооружений.