Гинеколог объяснила, почему вакцина от коронавируса не навредит беременным

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Акушер-гинеколог Ксения Афанасьева рассказала, почему вакцина от коронавируса не навредит ни будущей маме, ни младенцу.

Она пояснила, что есть вакцины, которые нельзя применять во время беременности и лактации, — так называемые живые вакцины. Но это не касается прививки от коронавирусной инфекции.

— Живые вакцины действительно нельзя применять во время беременности и лактации. Но есть неживые вакцины, которые применяются во время беременности уже давно, и в том числе сейчас прививаются неживыми вакцинами от COVID-19, — отметила она в комментарии «360».

Особенно врачи рекомендуют прививаться беременным из высокой группы риска, у которых есть соматические заболевания. Кроме того, у беременных снижен иммунитет, поэтому возрастает опасность подхватить вирус.

Акушер-гинеколог сообщила, что некоторые беременные боятся вакцинироваться, так как опасаются, что препарат через плаценту попадет к ребенку, но это не так. Если женщина сделала прививку от коронавируса во время беременности, это влияет только на ее иммунитет.

До этого врачи объяснили, почему подростков нельзя прививать от ковида взрослой вакциной.