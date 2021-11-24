Врачи объяснили, почему подростков нельзя прививать от ковида взрослой вакциной

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В РФ зарегистрирована еще одна вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник М». Она предназначена для детей от 12 до 17 лет. Зачем для этой категории населения потребовалась разработка отдельной вакцины, «Вечерняя Москва» спросила у специалистов.

Прививать подростков «Спутником V», который применяют для вакцинации взрослых, без предварительных исследований было бы рискованно, отметил врач-инфекционист, заведующий кафедрой инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский:

— Когда мы говорим о любом качественном препарате, нас интересуют два критерия: безопасность и эффективность. И эффективность всегда стоит на втором месте. Именно поэтому мы должны использовать любое лекарственное средство, а в данном случае вакцину, зная, что оно не нанесет вред тем, кому его назначают.

Следуя этой логике, как пояснил медик, первый препарат от коронавируса был протестирован и одобрен сначала для граждан от 18 до 60 лет, потом провели дополнительное исследование с участием пожилых пациентов старше 60 лет, после чего изучили действие вакцины на женщин, которые находились на 22-й неделе беременности.

— Сейчас мы получили результаты безопасности для граждан от 12 лет. Каждый такой элемент исследования добавляется в инструкцию по применению препарата. Вполне возможно и дальнейшее расширение применения вакцины для лиц младше 12 лет. Однако это вопрос будущего, а не ближайших месяцев, — отметил Вознесенский.

Вакцина для подростков, как пояснил врач, отличается меньшей дозировкой действующего вещества. При этом защитные свойства препарата сохраняются.

Ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, врач, доктор биологических наук Сергей Найденко отметил, что концентрация препарата, который применяется для взрослых, может быть опасна для подросткового организма:

— Подросткам нужна небольшая дозировка вакцины, поскольку они переносят коронавирус в легкой форме и в дополнительной защите не нуждаются. А вводить ту концентрацию, которую использовали для взрослых, было бы опасно. Я считаю, что последовательное одобрение препаратов на основе «Спутника» было правильным шагом.

Собеседник «ВМ» предположил, что по подобной схеме будет вестись разработка детской вакцины.