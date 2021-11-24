Главное
Москалькова выступила против лишения семей с детьми единственного жилья
Монтаж нескольких светящихся арок почти завершили в центре Москвы
Более двух тысяч человек будут обеспечивать порядок на футбольных матчах в Москве
Движение в Малом Сергиевском переулке стало двусторонним
Попова отреагировала на открытое письмо врачей противникам вакцинации
Госдума приняла закон об увеличении МРОТ в России в 2022 году
Карта городских событийСмотреть карту
Центр Гамалеи сообщил о регистрации вакцины от COVID-19 для подростков
Вакцина от коронавируса для подростков получила регистрацию. Об этом сообщили в Центре Гамалеи в среду, 24 ноября.
Новость дополняется
Подкасты
Подписаться
Последнее
Путин оценил решение увеличить МРОТ и прожиточный минимум в России
Центр Гамалеи сообщил о регистрации вакцины от COVID-19 для подростков
Толстой пригласил врачей ковидных больниц в Госдуму обсудить QR-коды
Девочка-сирота пропала без вести в Москве
Гинцбург раскрыл варианты исследований назальной вакцины от COVID-19
«Конечно, не пойду»: Лоза обвинил врачей в попытке заразить его COVID-19
Дептранс сообщил, что Москва готова к тестированию беспилотных автомобилей
Мнения Все мнения
СпецпроектыТест: Предрасположенность к онкологическим заболеваниям Викторина: Проверь себя. Где в Москве живут африканские ежи и как найти общий язык с попугаем? 15-летию ГИН посвящается… Свято место пусто не бывает Легкий способ найти деньги на отпуск