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Центр Гамалеи сообщил о регистрации вакцины от COVID-19 для подростков

Иван Юминов

Общество
Центр Гамалеи сообщил о регистрации вакцины от COVID-19 для подростков
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Вакцина от коронавируса для подростков получила регистрацию. Об этом сообщили в Центре Гамалеи в среду, 24 ноября.

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