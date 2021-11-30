Проект развития набережных Москвы победил на международном конкурсе

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Проект «Градостроительное развитие прибрежных территорий Москвы-реки», разработанный специалистами ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы» по заказу Москомархитектуры, победил в международном конкурсе 2ACAA — 2A Continental Architectural Awards 2021. Об этом рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

По его словам, Москва-река постепенно начинает пользоваться особой популярностью у жителей и гостей столицы

— На благоустроенных набережных можно не только отдыхать, ходить по удобным прогулочным маршрутам, но и свободно передвигаться на велосипедах, заниматься различными видами спорта, то есть активно проводить время. <...>. Проект Градплана позволяет связать 246 километров набережной Москвы-реки в целостное комфортное пространство, — сообщил главный архитектор.

Специалисты разработали проекты планировки территорий набережных Москвы-реки. Здесь рабочие проведут комплекс работ по берегоукреплению, формированию новых набережных и организации пешеходных и беговых дорожек, озеленению территории, а также развитию причальной инфраструктуры для формирования общегородских водных маршрутов по Москве-реке.

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

— Форматы благоустройства для разнообразного досуга определены на основе комплексного социологического опроса горожан — жителей прибрежных территорий и посетителей набережных. Такой подход обеспечивает инклюзивность среды, где учтены потребности различных групп пользователей, — сказала директор ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы» Дина Саттарова.

23 ноября главный архитектор города Сергей Кузнецов сообщил, что зону уличного коворкинга с небольшим садом откроют во дворе жилой многоэтажки на Шелепихинской набережной в столице.