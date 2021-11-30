Толщина гололеда в столице достигнет 15 миллиметров в ночь на 1 декабря

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Толщина образованной на улицах Москвы гололедицы достигнет 15 миллиметров в ночь на 1 декабря. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец во вторник, 30 ноября.

Метеоролог добавил, что в это же время высота выпавшего снега составит от пяти до семи миллиметров.

Тишковец объяснил непогоду в городе приближением холодного атмосферного фронта. В полдень 30 ноября осадки в виде дождя сменил снег. В сочетании с сильным ветром до 22 метров в секунду на Москву обрушилась метель с ухудшением видимости до одного километра и меньше.

— Столбики термометров устремились к нулевой отметке и перейдут в минус после 15:00, а значит, скоро ожидается такое опасное явление погоды, как гололедица, толщина которой в первую зимнюю ночь достигнет 10–15 миллиметров. Зона гололедицы (не путать с гололедом) охватит собой всю Центральную Россию, Верхнее и Среднее Поволжье, — заявил специалист.

Евгений Тишковец отметил, что из-за этого на улицах города будет скользко, и порекомендовал пешеходам и автомобилистам быть внимательнее.

По словам синоптика, снежный покров начнет формироваться в Москве уже во вторник. К среде его высота достигнет семи миллиметров.

— Температура воздуха в ближайшие сутки понизится до положенной нормы минус один–шесть. Наступит настоящая зима, — цитирует РИА Новости эксперта.

Штормовое предупреждение объявили в Москве до 21:00 30 ноября из-за усиления скорости порывов юго-западного ветра до 25 метров в секунду. В пресс-службе МЧС России по Москве порекомендовали жителям города быть внимательнее и осторожнее на улицах. Автомобилистам посоветовали парковать машины вдали от деревьев и непрочных высоких сооружений.