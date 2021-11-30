Более 40 тысяч окон в домах заменят для защиты от шума вдоль ЮВХ

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгения Самарина

Россия, Москва, Юго-Восточная хорда Карта всех событий

Вдоль Юго-Восточной хорды (ЮВХ) в Москве установят более 15 километров шумозащитных экранов и заменят более 40 тысяч окон в прилегающих домах. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, при строительстве дорог окна в рядом стоящих домах заменяются на специальные стеклопакеты с клапанами для проветривания, которые минимально пропускают шум. Также монтируют шумозащитные экраны. Кроме того, всегда проводится экспертиза шумового загрязнения.

Загрутдинов отметил, что деформационные швы на дорогах теперь делают не под прямым углом, а фигурно. По утверждению главы департамента, это способствует уменьшению шума.

— На сегодняшний день основные эстакадные конструкции завершены, идет надвижка конструкций на пересечении с проспектом, где предполагается строительство пяти эстакад общей протяженностью порядка трех километров, — цитирует главу департамента ТАСС.

До этого Рафик Загрутдинов сообщил о старте монтажа пролетных сооружений съезда с Юго-Восточной хорды на Волгоградский проспект. Глава департамента напомнил, что на участке от Грайвороновской до Шоссейной улицы ведутся строительные работы в рамках реализации проекта по созданию улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций.