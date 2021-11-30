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Названы самые распространенные психические расстройства в России

Дарья Чентаева

Общество
Названы самые распространенные психические расстройства в России
Фото: Pixabay

Депрессия, тревога и нарушения сна являются наиболее распространенными в России и во всем мире психическими расстройствами. Об этом сообщил профессор кафедры психиатрии и наркологии 1-го МГМУ имени Сеченова Юрий Сиволап.

— В России у нас происходит с ментальным здоровьем то же самое, что и во всем мире. Самые частые психические расстройства — это депрессия, тревога и нарушения сна. Депрессия развивается у каждого седьмого человека хотя бы один раз в жизни, — заявил эксперт.

По словам специалиста, депрессия наиболее распространена у женщин, так как они гораздо более восприимчивы к изменению гормональных профилей, передает РИА Новости.

— Депрессия — это не просто плохое настроение, это серьезная болезнь. Если депрессию не лечить, то повышается в числе прочего риск развития болезни Альцгеймера, — заключил профессор.

23 ноября специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов рассказал, откуда берется прокрастинация и как с ней бороться. Специалист отметил, что не нужно путать такое поведение с банальной ленью. При прокрастинации есть четкое понимание цели, средств и потребностей, однако существуют преграды, мешающие совершить необходимое действие.

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