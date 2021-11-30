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Стала известна причина исчезновения древней китайской цивилизации

Виктория Сикерина

Общество
Стала известна причина исчезновения древней китайской цивилизации
Фото: Pixabay

Более пяти тысяч лет назад на берегу реки Янцзы на востоке современного Китая образовалась древняя цивилизация, которая впоследствии стала развитой и величественной. Однако спустя время народ исчез из-за климатического апокалипсиса.

Историки обнаружили признаки культуры Лянчжу на восточных территориях государства, которые свидетельствуют о существовании уникальной цивилизации. В особенности эти люди развивали сельское хозяйство и аквакультуру.

Также народ Лянчжу до мелочей продумывал архитектуру собственных поселений. Уже в те времена они умели создавать водохранилища, плотины и многие другие водные системы.

Однако спустя около тысячи лет цивилизация неожиданно рухнула. Археологи до сих пор до конца не разгадали причину исчезновения древнего народа.

— На сохранившихся руинах нашли тонкий слой глины. Это свидетельствует о возможной связи между гибелью развитой цивилизации и крупными наводнениями на реке Янцзы или же потопами, пришедшими со стороны Восточно-Китайского моря. Но теперь мы располагаем более ясной картиной наводнения, — объяснил геолог Кристоф Шпетль из австрийского университета Инсбрука.

По словам эксперта, к исчезновению Лянчжу могли быть причастны и муссонные дожди, которые затопили территории народа и разрушили плотины.

Однако другая группа исследователей считает, что причина вымирания цивилизации — пустыня, пишет Российское информационное агентство.

В октябре российские археологи вскрыли свинцовый саркофаг V–VI веков, который был найден в Абхазии в ходе археологической экспедиции.

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