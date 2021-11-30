Медик перечислила признаки нехватки в организме витамина С

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Слабость и быстрая утомляемость свидетельствуют о недостатке в организме витамина С. Об этом сообщила врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, человек самостоятельно может лишь предопределить дефицит витамина, однако точный диагноз уже должен ставить врач.

Чернышова отметила, что на нехватку витамина С также указывает длительное заживление ранок и порезов.

— То есть человек порезал палец, а он долго не заживает — вот тут можно задуматься, — объяснила она.

При сильном дефиците человек может заболеть цингой. Этот недуг обычно сопровождается кровоточивостью десен.

Надежда Чернышова порекомендовала включить в рацион побольше картофеля, фруктов и овощей в случае обнаружения недостатка витамина С.

— Очень много витамина С в квашеной капусте, цитрусовых, в смородине и в массе других продуктов. Это водорастворимый витамин, поэтому он находится в основном в овощах и фруктах. Чем больше мы едим зелени, свежих овощей, фруктов, тем меньше вероятность, что у нас есть дефицит витамина С, — цитирует ее слова телеканал «Москва 24».

До этого врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала «ВМ», что дефициту витамина K в большей степени подвержены женщины в период менопаузы, пожилые люди и обладатели определенных мутаций.