Почти 50 домов переселят по программе реновации в районе Текстильщики

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, улица Артюхиной, 24к1 Карта всех событий

Жителей 47 домов в районе Текстильщики на юго-востоке Москвы переселят в рамках программы реновации жилья. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

По заявлению руководителя департамента Рафика Загрутдинова, на сегодняшний день в районе ведутся работы над двумя новостройками для переселения. До этого два дома уже были введены в эксплуатацию. Еще два объекта планируют ввести в следующем году.

— Всего в районе Текстильщики новые квартиры получат жители 47 сносимых домов, для начала переселения подобраны восемь площадок, — уточняет Загрутдинов.

Уточняется, что новостройки ввели по адресам: улица Артюхиной, дом 24, корпус 1 и дом 28А. Еще два здания возводят на улице Чистова, владение 3А, строение 1 и в квартале Грайвороново, 90А, передает Интерфакс.

До этого заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев заявил, что с начала 2021 года в столице построено и введено в эксплуатацию более 12 миллионов квадратных метров различной недвижимости. По словам Бочкарева, такие показатели означают, что годовой план по вводу недвижимости перевыполнен уже почти на 50 процентов.