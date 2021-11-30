Андрей Бочкарев: Более 12 миллионов «квадратов» недвижимости построено в Москве с начала года

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

С начала 2021 года в столице построено и введено в эксплуатацию более 12 миллионов квадратных метров различной недвижимости. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

— В Москве продолжается ввод в эксплуатацию объектов различного назначения: на текущий момент с начала года построено уже более 12 миллионов «квадратов» недвижимости, — заявил заммэра.

По словам Бочкарева, такие показатели означают, что годовой план по вводу недвижимости перевыполнен уже почти на 50 процентов.

— Уже по итогам десяти месяцев работы в этом году стало ясно, что мы, несмотря на влияние пандемии и сложные экономические условия, превзошли показатели прошлого года, когда было сдано в эксплуатацию свыше 10 миллионов квадратных метров недвижимости, — заключил глава строительного комплекса.

27 ноября Андрей Бочкарев сообщил, что около 1,5 миллиона квадратных метров жилья по программе реновации планируется построить в Москве в 2022 году. Глава строительного комплекса добавил, что в настоящее время по программе реновации в новое жилье уже переселено более 45 тысяч горожан.

20 ноября Андрей Бочкарев заявил, что в течение ближайших пяти лет в столице построят около 5,5 миллиона квадратных метров нового жилья.