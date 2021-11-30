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Тринадцать спортивных объектов появится в Москве в 2022 году

Дарья Чентаева

Город
Тринадцать спортивных объектов появится в Москве в 2022 году
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства столицы
Россия, Москва, Московское центральное кольцо, станция Лужники Карта всех событий

13 спортивных объектов введут в эксплуатацию в Москве в 2022 году. Об этом рассказали в пресс-службе департамента строительства столицы со ссылкой на руководителя ведомства Рафика Загрутдинова.

— В частности, завершим развитие территории спортивного комплекса «Воробьевы горы», введем Международный центр самбо, центр бокса на территории олимпийского комплекса «Лужники», четыре спортивных комплекса и два футбольных поля, — приводит в материале слова Загрутдинова агентство городских новостей «Москва».

Он отметил, что в текущем году всего было введено в эксплуатацию пять объектов спорта: специализированный физкультурно-оздоровительный комплекс в Коломенском проезде; спортивный комплекс на улице Барышиха; физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Губкина; многофункциональный комплекс «Красный октябрь» и спортивный комплекс на территории Мневниковской поймы.

— Ранее мэр Москвы Сергей Собянин упоминал, что за последние 10 лет в Москве построили свыше 140 крупных объектов спорта. <...>. На всех новых объектах создается доступная среда, чтобы ими могли пользоваться и маломобильные жители, — заключил глава ведомства.

29 ноября заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что строительство здания для Международного центра самбо и Центра бокса в «Лужниках» завершено почти на 70 процентов.

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