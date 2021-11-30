Центробанк предложил не продлевать льготную программу по ипотеке

Фото: Пресс-служба Совфеда

Глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила не продлевать льготную программу по ипотеке. Такое заявление она сделала во вторник, 30 ноября.

По ее словам, в России необходимо развивать адресные меры поддержки.

— Ту льготную ипотеку, которая пришла взамен программе «6,5 процента», мы предлагаем не продлевать. У нас есть и другие льготные программы, более адресные, они работающие, и направлены на то, чтобы поддержать ипотеку в тех секторах, где это необходимо, — цитирует руководителя регулятора ТАСС.

Глава ЦБ при этом уточнила, что продление программы грозит последствиями для рынка. Так, например, в России может поддерживаться высокий рост цен на недвижимость.

При этом Набиуллина подытожила, что после летнего изменения параметров ипотеки россияне могли ожидать резкого падения ее выдач, однако этого не последовало.

25 августа власти Российской Федерации продлили действие программы «Семейная ипотека» до 2024 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Отмечалось, что для обеспечения этих изменений власти РФ увеличат лимит средств на выдачу кредитов до 1,7 триллиона рублей. По словам главы кабмина, решение даст российским семьям возможность приобрести собственное жилье и укрепит спрос на товары и услуги в стране.