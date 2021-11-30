Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Центробанк предложил не продлевать льготную программу по ипотеке

Полина Долганова

Экономика
Центробанк предложил не продлевать льготную программу по ипотеке
Фото: Пресс-служба Совфеда

Глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила не продлевать льготную программу по ипотеке. Такое заявление она сделала во вторник, 30 ноября.

По ее словам, в России необходимо развивать адресные меры поддержки.

— Ту льготную ипотеку, которая пришла взамен программе «6,5 процента», мы предлагаем не продлевать. У нас есть и другие льготные программы, более адресные, они работающие, и направлены на то, чтобы поддержать ипотеку в тех секторах, где это необходимо, — цитирует руководителя регулятора ТАСС.

Глава ЦБ при этом уточнила, что продление программы грозит последствиями для рынка. Так, например, в России может поддерживаться высокий рост цен на недвижимость.

При этом Набиуллина подытожила, что после летнего изменения параметров ипотеки россияне могли ожидать резкого падения ее выдач, однако этого не последовало.

25 августа власти Российской Федерации продлили действие программы «Семейная ипотека» до 2024 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Отмечалось, что для обеспечения этих изменений власти РФ увеличат лимит средств на выдачу кредитов до 1,7 триллиона рублей. По словам главы кабмина, решение даст российским семьям возможность приобрести собственное жилье и укрепит спрос на товары и услуги в стране.

Читайте также:
Льготы Эльвира Набиуллина Ипотека
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Выброшенные книги

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утопить американцев

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отношения с Германией после Меркель лучше не станут

Павел Воробьев
Павел Воробьев

Реальные события драматичнее сценариев

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Мы разучились ценить свободу и независимость

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Заложники идеологических штампов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самое чистое на свете полотно

Все мнения
О проекте