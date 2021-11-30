Россиянам рассказали о благотворительной инициативе #ЩедрыйВторник

Инициатива #ЩедрыйВторник — это Всемирный день благотворительности. Цель такой акции заключается в создании условий для сотрудничества некоммерческих организаций (НКО), бизнеса, СМИ и представителей других сфер. Задача совместной работы — развивать благотворительность и увеличивать число частных пожертвований в России.

Принять участие в #ЩедромВторнике могут все неполитические юридические и частные лица. Для них предоставляется свободный выбор формата занятий, механизмов сбора денежных средств и целей инициативы.

В период с 2016 по 2020 годы к акции подключились свыше четырех тысяч организаций со всех регионов России. Они организовали тысячи благотворительных мероприятий. При этом с помощью партнеров из средств массовой информации о #ЩедромВторнике появилось более 10 тысяч материалов.

Таким образом, вовлеченность россиян к участию в инициативе выросла примерно вдвое в дни ее проведения.

Организатором акции в РФ стал Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ». Также инициативу поддержал Фонд президентских грантов.

Ранее сенатор РФ, представитель Московской городской думы в Совете Федерации Инна Святенко рассказала, что доступность центров добровольчества в Москве сделала волонтерство еще более востребованной деятельностью.