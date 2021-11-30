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Cенатор Святенко: Волонтерские центры в округах могут стать «точкой притяжения» для добровольцев

Виктория Сикерина

Город
Cенатор Святенко: Волонтерские центры в округах могут стать «точкой притяжения» для добровольцев
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Доступность центров добровольчества в Москве сделало волонтерство еще более востребованной деятельностью. Такое мнение выразила сенатор РФ, представитель Московской городской думы в Совете Федерации Инна Святенко во вторник, 30 ноября.

Она отметила, что за последние два года власти города увидели потенциал в добровольческом движении. По словам сенатора, во время пандемии коронавирусной инфекции волонтеры проявили максимальный уровень вовлеченности в оказание помощи.

— Вспомните, как тысячи людей из тех, кто раньше не занимался общественной деятельностью никогда, пришли и сказали: «Я хочу помочь». Поэтому крайне важно поддерживать это взаимодействие между активистами и предоставить на территориях площадки, которые станут «точкой притяжения» для волонтеров, где они смогут общаться и учиться, создавать и реализовывать новые проекты, — заявила Святенко.

Представитель Мосгордумы добавила, что окружные центры добровольчества смогут объединить в такой деятельности еще большее число горожан. Главное — создать для них место встречи. По словам Инны Святенко, власти столицы занимаются вопросом создания таких центров в Восточном административном округе (ВАО) города и в Вешняках.

Также она уточнила, что в настоящий момент в Москве уже существуют площадки для некоммерческих организаций (НКО). Так, с 2010 года город выделил около 800 помещений под такие нужды.

Инна Святенко заключила, что проект городского бюджета предусматривает выделение полутора миллиардов рублей на волонтерскую деятельность.

— Эти средства позволят дать движению больше возможностей для развития, материальную базу, на которой смогут работать добровольцы, — цитирует ее слова агентство городских новостей «Москва».

Накануне заместитель мэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что патриотические добровольцы в городе являются одним из самых масштабных направлений волонтерства. Так, например, с начала текущего года почти миллион жителей столицы посвятили себя бескорыстной помощи. Они потратили на нее порядка 15,5 тысячи часов.

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