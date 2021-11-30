Путин объявил о вхождении мира в новую волну пандемии COVID-19
Мир входит в очередную волну пандемии коронавируса на фоне высокого инфляционного давления. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник, 30 ноября.
— Что касается непосредственно экономической повестки, то отличительной чертой текущей ситуации стало высокое инфляционное давление, с которым мир входит в очередную волну пандемии, — рассказал глава государства на форуме «Россия зовет!».
Рост цен вызван целым комплексом причин, наложившихся друг на друга, приводит слова Путина РИА Новости.
26 ноября сообщалось, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».
Директор Центра инноваций и реагирования на эпидемии в ЮАР Тулио де Оливейра рассказал, что был обеспокоен и обсудил на прошлой неделе новый штамм с официальными лицами ВОЗ. По его оценкам, почти 90 процентов новых случаев заболевания коронавирусом в провинции ЮАР Гаутенг были вызваны новым штаммом.