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Путин объявил о вхождении мира в новую волну пандемии COVID-19

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Экономика
Путин объявил о вхождении мира в новую волну пандемии COVID-19
Фото: roscongress/Вячеслав Викторов

Мир входит в очередную волну пандемии коронавируса на фоне высокого инфляционного давления. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник, 30 ноября.

— Что касается непосредственно экономической повестки, то отличительной чертой текущей ситуации стало высокое инфляционное давление, с которым мир входит в очередную волну пандемии, — рассказал глава государства на форуме «Россия зовет!».

Рост цен вызван целым комплексом причин, наложившихся друг на друга, приводит слова Путина РИА Новости.

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26 ноября сообщалось, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».

Директор Центра инноваций и реагирования на эпидемии в ЮАР Тулио де Оливейра рассказал, что был обеспокоен и обсудил на прошлой неделе новый штамм с официальными лицами ВОЗ. По его оценкам, почти 90 процентов новых случаев заболевания коронавирусом в провинции ЮАР Гаутенг были вызваны новым штаммом.

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