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Путин допустил предоставление россиянам новых мер поддержки

Иван Юминов

Экономика
Путин допустил предоставление россиянам новых мер поддержки
Фото: Администрация президента РФ

Новые меры поддержки граждан могут быть введены исходя из имеющихся возможностей. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник, 30 ноября.

— Конечно, это не исчерпывающий перечень мер по поддержке граждан. Исходя из наших финансовых возможностей, будем прорабатывать и другие решения на этот счет, — рассказал глава государства на форуме «Россия зовет!».

России, по его словам, следует сохранять ответственный подход в макроэкономической сфере. Стране удалось первой из крупнейших экономик мира нормализовать бюджетную политику в условиях пандемии коронавируса, заверил лидер.

Власти со следующего года, как уточнил он, будут строго следовать бюджетному правилу при формировании и исполнении бюджета. Меры поддержки людей реализуются за счет дополнительных доходов бюджета, приводит слова Путина сайт Кремля.

29 ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что показатели инфляции в стране сильно беспокоят регулятор. Показатели, как уточнила она, в два раза превысили цель, составлявшую четыре процента. Экономика окажется в инфляционной спирали, которую не остановить, если не вернуть показатель к цели в настоящее время, заключила она.

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