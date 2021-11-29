Набиуллина выразила обеспокоенность из-за уровня инфляции в России

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Показатели инфляции в стране сильно беспокоят Банк России (ЦБ). Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в понедельник, 29 ноября.

— Сегодня инфляция нас сильно беспокоит. Она в два раза превысила нашу цель в четыре процента, мы повысили ставку и ожидаем пока, что нам придется сохранить жесткость в политике, чтобы вернуть инфляцию к цели, — рассказала представитель банка.

Экономика окажется в инфляционной спирали, которую не остановить, если не вернуть показатель к цели в настоящее время, приводит слова Набиуллиной ТАСС.

22 ноября в ЦБ сообщили, что российские банки с начала года заработали 2,1 триллиона рублей, что является рекордной чистой прибылью. Кредитные организации в октябре 2020 года получили чистую прибыль в размере около 170 миллиардов рублей.

Таким образом, в годовом выражении показатель вырос на 35,9 процента. Показатель чистой прибыли в 2,1 триллиона рублей превышает цифры за аналогичный период прошлого года в 1,6 раза. Около 85 процентов прибыли было получено системно значимыми кредитными организациями, уточнили в регуляторе.