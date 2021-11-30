Первый канал переименует шоу «Поле чудес»

Фото: Поле чудес

Первый канал анонсировал перезапуск шоу «Поле чудес». Об этом сообщили в пресс-службе телеканала во вторник, 30 ноября.

Руководство канала приняло решение не продлевать контракт с телекомпанией «ВИД» и продолжать совместный выпуск программы. Это связано с тем, что «ВИД» предложил Первому слишком невыгодные условия.

Обновленную передачу под названием «Наше поле чудес» зрители увидят в январе 2022 года. Леонид Якубович продолжит вести шоу, передает ТАСС.

— Мы благодарны коллегам за долгие годы плодотворной работы и совместные проекты, вошедшие в историю отечественного телевидения, — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что руководство вещателя договорилось приобрести права на викторину Wheel Of Fortune у компании CBS. Именно эта программа более 30 лет назад легла в основу «Поля чудес».

В прошлом году Якубович рассказал, что самым дорогим подарком в истории «Поля чудес» стал портсигар, который спас ветерана от пули на войне.

По словам телеведущего, такой подарок он получил в 90-х годах. Тогда на шоу пришел ветеран боевых действий. Он преподнес Леониду Аркадьевичу простреленный пулей портсигар. Гость «Поля чудес» рассказал, что эта вещь однажды спасла его от смерти.