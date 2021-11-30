Путин поделился планами о поездке на открытие Олимпиады в Пекине

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поделился, что планировал поехать на открытие Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля во вторник, 30 ноября.

— Я планировал поехать на открытие, — приводит слова Путина сайт Кремля.

16 ноября СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена планирует объявить о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине. Глава государства, по The Washigton Post, как и другие члены правительства, не станут посещать Игры.

Решение призвано стать официальным ответом на обвинения Китая в нарушениях прав человека, уверены собеседники издания. При этом на участии американских спортсменов в Олимпиаде решение властей никак не отразится. Окончательное решение еще не принято, но Байден намерен согласиться с этим и официально объявить до конца года.

3 ноября в Минспорте России сообщили о разработке проекта о выплатах для тренеров и спортсменов, которые будут участвовать в Олимпийских играх в Пекине. Также в рамках реализации благотворительной программы Фонда поддержки олимпийцев планируется выплата тренерам и специалистам, обеспечившим подготовку спортсменов по зимним видам спорта к Олимпийским играм.