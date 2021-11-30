Путин указал на важность диалога по стратегической стабильности с США

Фото: Администрация президента РФ

26 ноября американские СМИ сообщили, что Россия при якобы подготовке к вторжению на Украину передислоцировала войска на Камчатку. Минобороны, по данным издания, передислоцировали военных вплоть до Камчатки, чтобы быть готовыми на случай глобальной войны.

Данный регион, как напоминает издание, находится рядом с Японией и США. При этом «вторжение» вряд ли произойдет раньше января 2022 года из-за илистого грунта и погодных условий, отмечает Bloomberg.