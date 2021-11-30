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Путин указал на важность диалога по стратегической стабильности с США

Иван Юминов

Политика
Путин указал на важность диалога по стратегической стабильности с США
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что считает важным ведение диалога с США по стратегической стабильности. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля во вторник, 30 ноября.

— Вот с Соединенными Штатами мы считаем важным вести диалог по стратегической стабильности. С Китайской Народной Республикой мы также этот диалог ведем, — рассказал глава государства на форуме «Россия зовет!».

Москва и Пекин, как уточнил он, обмениваются делегациями и проводят совместные военные учения. Двусторонние отношения являются значительным фактором стабильности в мире, приводит слова Путина сайт Кремля.

26 ноября американские СМИ сообщили, что Россия при якобы подготовке к вторжению на Украину передислоцировала войска на Камчатку. Минобороны, по данным издания, передислоцировали военных вплоть до Камчатки, чтобы быть готовыми на случай глобальной войны.

Данный регион, как напоминает издание, находится рядом с Японией и США. При этом «вторжение» вряд ли произойдет раньше января 2022 года из-за илистого грунта и погодных условий, отмечает Bloomberg.

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