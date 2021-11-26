В США заявили о подготовке Россией вторжения на Украину с Камчатки

Фото: Минобороны РФ

Россия при якобы подготовке к вторжению на Украину передислоцировала войска на Камчатку. Об этом сообщает Bloomberg в пятницу, 26 ноября.

Минобороны, по данным издания, передислоцировали военных вплоть до Камчатки, чтобы быть готовыми на случай глобальной войны. Данный регион, как напоминает издание, находится рядом с Японией и США.

При этом «вторжение» вряд ли произойдет раньше января 2022 года из-за илистого грунта и погодных условий, отмечает Bloomberg.

25 ноября в Шестом флоте США сообщили, что ракетный эсминец ВМС Arleigh Burke вошел в акваторию Черного моря. Судно будет обеспечивать безопасность и стабильность вместе с партнерами и союзниками по НАТО в регионе, уточнили во флоте.

11 ноября в Минобороны РФ заявили, что военная активность США и их союзников повысилась около границ России в Черноморском регионе. Внеплановые учения Соединенных Штатов и их союзников в регионе являются агрессивными действиями, подчеркнули в ведомстве.

Это, как уточняется, создает угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности. За сутки тогда были обнаружены и сопровождались радиолокационными средствами зенитных ракетных войск четыре разведывательных самолета НАТО. По данным Минобороны, над северо-западной и центральной частями Черного моря зафиксировали самолеты U-2S, RC-135 и два патрульных самолета P-8A Poseidon.