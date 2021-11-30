Эксперт рассказал о новых запретах для владельцев квадроциклов и снегоходов

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До 1 сентября 2022 года региональные власти должны разработать меры против владельцев квадроциклов, багги и скутеров, которые пользуются неисправной техникой. В законопроекте указано, что непригодную для езды технику смогут опечатать, заблокировать или эвакуировать. Меры будут осуществляться при участии полиции и сотрудников ГИБДД.

Михаил, основатель канала «Квадротехнарь», в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, как регламентируются квадроциклы и снегоходы и кто может штрафовать владельцев такой техники.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Запреты для владельцев квадроциклов и снегоходов

— Мы как автомобилисты ездим по закону и по правилам, и у нас есть орган, который нас регулирует. По отношению снегоходам и квадроциклам такое тоже должно быть, но людей, которые пользуются такой техникой, не много. Поэтому есть такие правовые дырки. Снегоходы и квадроциклы относятся к классу роскоши, сумма расходов на китайский квадроцикл составит около 1 миллиона рублей. После этого возникает вопрос: неужели люди, которые могут позволить себе такую технику, будут экономить на ее обслуживании? — высказался эксперт.

Такая техника должна помогать людям добраться до труднодоступных и отдаленных мест, но теперь ее используют и в развлекательных целях. Государство смотрит на темпы роста этого движения, и возникают вопросы безопасности людей.

По словам эксперта, планово проверять состояние техники будет Гостехнадзор, а на дороге — ГИБДД.

Об инициативе стало известно 30 ноября, ее авторами стали представители федерального Минсельхоза.