Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Политолог назвал информационной войной высылку российских дипломатов из США

Ирина Игнатенко

Политика
Политолог назвал информационной войной высылку российских дипломатов из США
Фото: Whitehouse

Отношения России и США сейчас находятся в таком печальном состоянии, которого не было со времен холодной войны. Такое заявление сделал политолог Виктор Мизин.

По мнению эксперта, Вашингтон объявил Москве информационную войну.

— Такого ужасающего и печального состояния российско-американских отношений не было, я не побоюсь этого слова, с самого тяжёлого периода холодной войны. Фактически против нас объявлена информационная война, — отметил он в комментарии Life.ru.

Политолог выразил надежду на то, что в ближайшем будущем состоится встреча Владимира Путина и Джо Байдена. Возможно, стороны найдут пути для нормализации отношений.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что 27 российских дипломатов покинут США 30 января 2022 года. Он добавил, что американская сторона намеренно разделяет семьи дипломатов. Так, у жен сотрудников отбирают аккредитацию, а детям не выдают визы.

До этого МИД России пообещал ответить на высылку семей дипломатов из США.

Читайте также:
США Россия Анатолий Антонов
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Выброшенные книги

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Американцы ловят НЛО

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отношения с Германией после Меркель лучше не станут

Павел Воробьев
Павел Воробьев

Реальные события драматичнее сценариев

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Мы разучились ценить свободу и независимость

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Заложники идеологических штампов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самое чистое на свете полотно

Все мнения
О проекте