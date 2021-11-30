Политолог назвал информационной войной высылку российских дипломатов из США

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Отношения России и США сейчас находятся в таком печальном состоянии, которого не было со времен холодной войны. Такое заявление сделал политолог Виктор Мизин.

По мнению эксперта, Вашингтон объявил Москве информационную войну.

— Такого ужасающего и печального состояния российско-американских отношений не было, я не побоюсь этого слова, с самого тяжёлого периода холодной войны. Фактически против нас объявлена информационная война, — отметил он в комментарии Life.ru.

Политолог выразил надежду на то, что в ближайшем будущем состоится встреча Владимира Путина и Джо Байдена. Возможно, стороны найдут пути для нормализации отношений.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что 27 российских дипломатов покинут США 30 января 2022 года. Он добавил, что американская сторона намеренно разделяет семьи дипломатов. Так, у жен сотрудников отбирают аккредитацию, а детям не выдают визы.

До этого МИД России пообещал ответить на высылку семей дипломатов из США.