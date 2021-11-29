МИД России пообещал ответить на высылку семей дипломатов из США

Фото: МИД РФ

Россия ответит на решение США об аккредитациях для членов семей дипломатов. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков в понедельник, 29 ноября.

— Обязательно, и мы предупредили американцев, что во избежание дальнейшего сокращения персонала здесь мы не можем не отвечать, — рассказал представитель ведомства.

Рябков уточнил, что Вашингтон должен отказаться от подобной практики, отмечает РИА Новости.

27 ноября посол России в США Анатолий Антонов заявил, что 30 января 2022 года Соединенные Штаты покинут 27 российских дипломатов вместе с семьями. Он добавил, что 30 июня 2022 года столько же сотрудников американского посольства покинут Россию. По словам Антонова, у супруг российских дипломатов отбирают аккредитацию, а детям не дают визы.

24 октября Госдеп отнес российских граждан к категории, которая не может получить американскую визу на территории своей страны. Ведомство отмечает, что к категории Homeless Nationalities (дословно переводится как «бездомные национальности») относятся граждане стран, на территории которых нет консульства США.

Туда же входят жители государств, ситуация в которых, по мнению американских властей, не позволяет дипломатам обрабатывать заявления на получение визы США из-за сокращения численности сотрудников консульства.