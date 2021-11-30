«Газпром-Медиа» запустил похожий на TikTok сервис Yappy

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Разработчики Ritm Media, входящие в холдинг «Газпром-Медиа», запустили новое приложение Yappy. Об этом сообщили в пресс-службе компании во вторник, 30 ноября.

— IT-новинка будет отвечать последним трендам рынка социальных сетей и выйдет в формате UGC-видеостока с поддержкой коротких вертикальных видео. В данном случае речь идет не только об удобном просмотре популярных видеороликов, но и создании креативного контента, — говорится в сообщении.

Приложение доступно для iOS и Android. Сервис станет удобной площадкой для реализации задумок любых масштабов, заверили в организации.

Библиотека контента Yappy позволит делиться контентом в другие социальные сети и добавлять собственные звуки. Еще до запуска проект привлек внимание медийных личностей и звезд, отмечается на сайте Yappy.

6 ноября Павел Дуров сообщил, что платная функция вскоре появится в мессенджере Telegram. Она, как уточнил бизнесмен, может быть оформлена в виде недорогой подписки.

Ее наличие позволит финансово поддержать Telegram и никогда не видеть официальной рекламы, добавил Дуров. Авторы каналов смогут отключать официальную рекламу для всех пользователей, пообещал он. Рекламодатели вскоре получат возможность размещать «невидимые» объявления, которые при достаточной стоимости показа приведут к отсутствию объявлений в канале, заключил Дуров.