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Нутрициолог объяснил, чем будет питаться человечество в будущем

Анна Михалюк

Сюжет: 

Еда
Общество
Нутрициолог объяснил, чем будет питаться человечество в будущем
Фото: Олег Сыров / Вечерняя Москва

Омаров, осьминогов и крабов правительство Британии признало разумными существами, так как они могут испытывать боль и страдания. Закон о разумности существ сейчас находится на рассмотрении, и если его примут, то варить их заживо будет запрещено. В Швейцарии подобная инициатива была принята в 2018 году.

Никита Метелица, основатель института биохакинга и здоровья, нутрициолог в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, к чему это может привести и что человечество будет есть, если все живое признают разумными существами.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Человечество будет питаться «разумными существами»?

— С одной стороны, это дело каждого государства: каждый может признавать какую-то живность разумной. Это вопрос этики каждого человека. Я не ем мясо 11 лет и не потому, что мне их жалко, а из других соображений. Сейчас мы видим две развивающиеся ветки пищевой индустрии. Первая: производство растительного мяса. И вторая ветвь: полностью выращенное в лаборатории мясо, когда человек учится воспроизводить клеточное деление, которое по аминокислотному ряду схоже с натуральным мясом, — рассказал нутрициолог.

Эксперт прогнозирует, что в ближайшем будущем будет больше искусственного мяса, люди будут отказываться от свинины и говядины. Выращивание мяса в лаборатории выгоднее с точки зрения ведения бизнеса, поэтому тренд на отказ от натурального будет только набирать обороты.

Нутрициолог рассказала, какие фрукты нужно покупать зимой.

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