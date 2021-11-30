Мавзолей Ленина будет закрыт для посетителей 1 декабря

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Мавзолей Ленина на Красной площади будет закрыт для жителей и гостей столицы 1 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны.

— В связи с проведением охранного мероприятия 1 декабря 2021 года доступ посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет, — сообщается в материале.

Ранее сообщалось, что в главном магазине страны открылась выставка «Новогодние елки в ГУМе на Красной площади».

Свою елку в ГУМе традиционно представит телеканал «Мульт». Взрослых и детей с Новым годом поздравят мультгерои, нарисованные художниками на больших шарах. Внутри ветвей расположены мягкие игрушки, а по периметру висят гирлянды и домики с изображениями популярных героев.

Елка проекта The City оформлена в контрасте белоснежного дерева и ярких декораций с лаконичной типографикой и функциональностью. Яркими пятнами выступают иллюстрации, имитирующие новогодние игрушки.

Выставка открыта до середины января 2022 года.