Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мавзолей Ленина будет закрыт для посетителей 1 декабря

Дарья Чентаева

Город
Мавзолей Ленина будет закрыт для посетителей 1 декабря
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Мавзолей Ленина на Красной площади будет закрыт для жителей и гостей столицы 1 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны.

— В связи с проведением охранного мероприятия 1 декабря 2021 года доступ посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет, — сообщается в материале.

Ранее сообщалось, что в главном магазине страны открылась выставка «Новогодние елки в ГУМе на Красной площади».

Свою елку в ГУМе традиционно представит телеканал «Мульт». Взрослых и детей с Новым годом поздравят мультгерои, нарисованные художниками на больших шарах. Внутри ветвей расположены мягкие игрушки, а по периметру висят гирлянды и домики с изображениями популярных героев.

Елка проекта The City оформлена в контрасте белоснежного дерева и ярких декораций с лаконичной типографикой и функциональностью. Яркими пятнами выступают иллюстрации, имитирующие новогодние игрушки.

Выставка открыта до середины января 2022 года.

Читайте также:
Кремль Москва мавзолей Владимира Ленина
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Выброшенные книги

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Американцы ловят НЛО

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отношения с Германией после Меркель лучше не станут

Павел Воробьев
Павел Воробьев

Реальные события драматичнее сценариев

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Мы разучились ценить свободу и независимость

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Заложники идеологических штампов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самое чистое на свете полотно

Все мнения
О проекте