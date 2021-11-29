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Выставка «Новогодние елки в ГУМе» открылась в Москве

Ольга Маркова

Сюжет: 

Новый год - 2022
Развлечения
Выставка «Новогодние елки в ГУМе» открылась в Москве
Фото: Pexels
Россия, Москва, Красная площадь, 3 Карта всех событий

В главном магазине страны открылась выставка «Новогодние елки в ГУМе на Красной площади».

Свою елку в ГУМе традиционно представит телеканал «Мульт». Взрослых и детей с Новым годом поздравят мультгерои, нарисованные художниками на больших шарах. Внутри ветвей расположены мягкие игрушки, а по периметру висят гирлянды и домики с изображениями популярных героев. Венчает елку героиня анимационного фильма «Кощей. Начало». Дополняют елку цветные шары в золотой и зеленой гамме, а также фонарики с подсветкой. На подиуме располагается композиция из фрагментов мультсериалов «Ми-ми-мишки», «Лео и Тиг», «Кошечки-Собачки», «Сказочный патруль».

Елка проекта The City оформлена в контрасте белоснежного дерева и ярких декораций с лаконичной типографикой и функциональностью. Яркими пятнами выступают иллюстрации, имитирующие новогодние игрушки. Завершает композицию брендированная гирлянда.

Выставка открыта до середины января 2022 года, сообщается на сайте «Москва 24».

В музее «Садовое кольцо» с 3 декабря откроется выставка «Новогодняя сказка в зимнем лесу».

Посетители увидят акварельные произведения искусства художницы Анастасии Куровой на тему русской зимы. Красив зимний лес, когда вся природа играет своими красками. Художник воспевает красоту зимы на рассвете, ночью, при теплом закатном солнце и днем, когда снег особенно слепит своей белизной.

А Дарвиновский музей покажет выставку «Где растут шишки?», которая расскажет о значении шишек не только в человеческой культуре и быту, но и в развитии жизни на нашей планете. Посетители увидят шишки разнообразных форм и размеров, а также узнают интересные факты и полезные кулинарные рецепты, старинные гравюры и фотографии.

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