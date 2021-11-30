Москвич заплатил почти 80 тысяч рублей за подделку смартфона известной марки

Фото: Pexels

Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

В полицию обратился житель столицы, которого обманули при покупке через интернет смартфона известной марки. Под видом дорогостоящего гаджета он получил подделку. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу во вторник, 30 ноября.

По словам представителя ведомства, объявление о продаже смартфона москвич нашел на одном из сайтов. Он связался с продавцом и обговорил все условия сделки. После этого покупатель перевел 76 тысяч рублей на банковскую карту, номер которой ему указал продавец.

Получив заветный гаджет, мужчина осознал, что стал жертвой обмана. Вместо мобильного телефона премиальной марки ему прислали подделку. Москвич попытался связаться с продавцом, однако тот перестал выходить на связь.

После этого потерпевший написал заявление в полицию.

Вскоре стражам порядка удалось вычислить и задержать подозреваемого на Волгоградском проспекте в Москве. Им оказался 34-летний местный житель. Мужчина признался, что полученные деньги успел потратить.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

До этого стало известно, что в Белгородской области полиция задержала выходца одной из стран ближнего зарубежья, который подозревается в пяти случаях телефонного мошенничества на территории Подмосковья.