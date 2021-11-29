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Около двух миллионов рублей похитили телефонные мошенники у жителей Сергиева Посада

Илья Ашуров

Происшествия
Около двух миллионов рублей похитили телефонные мошенники у жителей Сергиева Посада
Фото: Pixabay
Россия, Московская область, Сергиев Посад Карта всех событий

В Белгородской области полиция задержала выходца одной из стран ближнего зарубежья, который подозревается в пяти случаях телефонного мошенничества на территории Подмосковья. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, одной из жертв подозреваемого стала пенсионерка из Сергиева Посада. В конце сентября ей позвонила незнакомка, которая назвала себя ее дочерью. Злоумышленница заявила, что стала виновницей ДТП, в котором пострадал малолетний ребенок. А чтобы избежать уголовной ответственности, ей срочно нужны деньги — 800 тысяч рублей.

Испуганная пенсионерка собрала 177 тысяч рублей, которые хранила дома, и сняла еще 173 тысячи с банковского вклада. Все свои сбережения она передала приехавшему таксисту. Когда тот уехал, она позвонила дочери и поняла, что стала жертвой обмана.

Спустя некоторое время правоохранители задержали одного из предполагаемых участников мошенничества.

— Фигурант причастен еще к пяти преступлениям, которые в это же время аналогичным способом были совершены на территории Сергиева Посада. Общая сумма ущерба составила порядка двух миллионов рублей, — заключила Волк.

В октябре полиция задержала пятерых мужчин, которые представлялись сотрудниками государственных организаций и проникали в квартиры пожилых людей под предлогом прочистки системы вентиляции. Если пенсионеры не хотели пользоваться их «услугами», злоумышленники угрожали им отключением газоснабжения и проблемами с законом.

Мошенники получали свои деньги — обычно от 7,5 до 12 тысяч рублей — и имитировали деятельность по очистке вентиляции. После этого они скрывались.

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