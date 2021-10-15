Банда злоумышленников обкрадывала пенсионеров, имитируя ремонт систем вентиляции

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Столичная полиция задержала пятерых мужчин, которые подозреваются в мошенничестве в отношении пенсионеров. Об этом в пятницу, 15 октября, сообщила официальный представитель МВД Росси Ирина Волк.

По ее словам, подозреваемые представлялись сотрудниками государственных организаций и проникали в квартиры пожилых людей под предлогом прочистки системы вентиляции. Если пенсионеры не хотели пользоваться их «услугами», злоумышленники угрожали им отключением газоснабжения и проблемами с законом.

Мошенники получали свои деньги — обычно от 7,5 до 12 тысяч рублей — и имитировали деятельность по очистке вентиляции. После этого тони скрывались.

Спустя некоторое время полиция задержала злоумышленников.

— Полицейские располагают данными о том, что от противоправных действий пострадало не менее 50 человек, — рассказала Волк.

В настоящее время задержанные находятся под подпиской о невыезде. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В сентябре «ВМ» писала о случае ограбления пенсионеров. Тогда злоумышленник приметил в автобусе пожилую супружескую пару, которая возвращалась с дачи в Москву. Он попытался вступить с пожилыми людьми в диалог и начал преследовать их, сделав вместе с ними пересадку.

Уже подойдя к подъезду своего дома на Таллинской улице, пенсионер обернулся и спросил у мужчины, почему он идет за ними. В этот момент незнакомец схватил пожилого мужчину за шею и повалил на землю. После этого он выхватил из рук пенсионера сумку с деньгами и документами и скрылся.