Росгвардейцы вместе со школьниками помогли приюту для животных в Кемерове

Фото: пресс-служба Росгвардии

Сотрудники Росгвардии вместе с воспитанниками детской группы специального назначения «Стальная рысь» посетили приют для животных «Верный» в Кемерове. Акцию приурочили ко всемирному дню домашних животных, который отмечается 30 ноября. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам собеседника «ВМ», сотрудники вневедомственной охраны вместе с ребятами оказали организации посильную помощь. Они привезли для питомцев корм, в котором приют постоянно испытывает потребность.

Также гости помогли расчистить снег, отремонтировать вольеры, смастерить и развесить кормушки для птиц.

1/3 Фото: пресс-служба Росгвардии 2/3 Фото: пресс-служба Росгвардии 3/3 Фото: пресс-служба Росгвардии

До этого сообщалось, что сотрудники Росгвардии организовали ведомственную акцию «С любовью к маме», приуроченную ко Дню матери, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября. В рамках акции солдаты, сержанты и офицеры войск национальной гвардии РФ из разных регионов России поздравили своих мам с праздником, написав им письма на специально подготовленных бланках.