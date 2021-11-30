Более 140 миллионов пассажиров перевезли столичные электробусы за три года

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

За три года московские электробусы перевезли более 140 миллионов горожан. Об этом рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Мы активно развиваем наземный городской экотранспорт, чтобы качество жизни в городе становилось еще выше. Мы продолжим и дальше внедрять электробусы в экосистему города, — приводятся в материале слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Заммэра отметил, что с 2021 года по решению мэра столицы Сергея Собянина закупается только экологичный транспорт. До конца года в городе будет уже тысяча электрических автобусов, а сейчас в Москве курсирует более 850 электробусов, передает Telegram-канал дептранса.

28 ноября в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили, что стипендию будущих водителей автобусов и электробусов в Москве увеличили на 50 процентов. Теперь размер выплаты составляет 30 тысяч рублей ежемесячно.

В ведомстве отметили, что бесплатное обучение длится от 3 до 4,5 месяца. За это время будущие специалисты изучают маршруты на тренажерах-симуляторах и закрепляют теорию.