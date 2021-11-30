Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Twitter позволит удалять размещенные без согласия людей фотографии

Иван Юминов

Технологии
Twitter позволит удалять размещенные без согласия людей фотографии
Фото: Unsplash

Социальная сеть Twitter позволит пользователям удалять фотографии и видео с ними, опубликованные без их согласия. Об этом сообщили в пресс-службе компании во вторник, 30 ноября.

— Когда получим уведомление от изображенных лиц или официального представителя о том, что они не давали согласия на публикацию их личного изображения или видео, мы это удалим, — говорится в сообщении.

При этом материалы могут остаться доступными, если в них фигурируют общественные деятели, уточнили в организации. Специалисты будут стараться оценить контекст, в том числе общедоступный характер материала и его освещение в СМИ, отмечается на сайте Twitter.

29 ноября сообщалось, что Джек Дорси покинул пост генерального директора социальной сети Twitter, на его место назначен Параг Агравал. Бывший глава сервиса останется членом совета директоров до истечения срока его полномочий на собрании 2022 года. Новый независимый председатель совета директоров Брет Тейлор поблагодарил Дорси за дальновидное лидерство и преданность компании.

Читайте также:
контент Twitter Социальные сети
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда падает турецкая лира

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Выброшенные книги

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены - друг за другом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Американцы ловят НЛО

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Стреляем себе по ногам из двух пистолетов

Павел Воробьев
Павел Воробьев

Реальные события драматичнее сценариев

Все мнения
О проекте