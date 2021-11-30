Twitter позволит удалять размещенные без согласия людей фотографии

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Социальная сеть Twitter позволит пользователям удалять фотографии и видео с ними, опубликованные без их согласия. Об этом сообщили в пресс-службе компании во вторник, 30 ноября.

— Когда получим уведомление от изображенных лиц или официального представителя о том, что они не давали согласия на публикацию их личного изображения или видео, мы это удалим, — говорится в сообщении.

При этом материалы могут остаться доступными, если в них фигурируют общественные деятели, уточнили в организации. Специалисты будут стараться оценить контекст, в том числе общедоступный характер материала и его освещение в СМИ, отмечается на сайте Twitter.

29 ноября сообщалось, что Джек Дорси покинул пост генерального директора социальной сети Twitter, на его место назначен Параг Агравал. Бывший глава сервиса останется членом совета директоров до истечения срока его полномочий на собрании 2022 года. Новый независимый председатель совета директоров Брет Тейлор поблагодарил Дорси за дальновидное лидерство и преданность компании.