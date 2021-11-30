Антимонопольщики выявили завышение цен в кафе в аэропорту Шереметьево

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Региональное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении компании «Росинтер Ресторантс Холдинг», управляющей сетями «Il Патио», Costa Coffee и T.G.I. Friday's, по подозрению в завышении цен на услуги общепита в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным областного управления ФАС, пункты общепита холдинга занимают в аэропорту доминирующее положение. В принадлежащих компании ресторанах и кафе цены на услуги значительно превышают те, которые установлены в столице.

— В связи с этим Московское областное УФАС России возбудило в отношении организации дело, — говорится на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что, если факты нарушений антимонопольного законодательства подтвердятся, компании придется заплатить штраф. Согласно российскому законодательству, злоупотребление доминирующим положением влечет административный штраф от 15 до 20 тысяч рублей для должностных лиц, а для организаций он составит от 300 тысяч до миллиона рублей.

До этого председатель Объединения потребителей России Алексей Корягин в разговоре с «Вечерней Москвой» отметил, что российские потребители часто сталкиваются с несоответствием цен на ценниках с указанными в кассовом чеке. Чтобы исключить подобные ситуации, он предлагает во всех магазинах установить электронные ценники.