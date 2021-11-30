Сергей Собянин принял участие в заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19

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Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в прошедшем под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Глава правительства отметил, что расслабляться в ситуации с коронавирусом в России преждевременно в связи с угрозой нового штамма.

— Эксперты предупреждают о появлении нового, пока малоизученного штамма. Россия ограничила авиасообщение и въезд для иностранных граждан из ряда стран. Это нужно, чтобы минимизировать риск проникновения нового штамма, — отметил он.

По словам Мишустина, ситуацию с COVID-19 в ряде регионов страны удалось стабилизировать, однако нужно по-прежнему следить за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Правительство страны поддерживает регионы в борьбе с заболеванием. Субъекты получают средства на закупку лекарств и средств индивидуальной защиты, а также помощь в решении вопросов с поставками кислорода и со строительством дополнительных больниц.

Заболевшие коронавирусом медработники получают страховые выплаты. На эти цели власти страны выделили дополнительно пять миллиардов рублей, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что существующие российские вакцины от коронавируса защищают от нового штамма «омикрон».