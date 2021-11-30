Попова заявила об эффективности отечественных вакцин от штамма «омикрон»

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Существующие российские вакцины от коронавируса защищают от нового штамма «омикрон». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 30 ноября.

— Сегодня уже совершенно очевидно, что все существующие вакцины в той или иной степени защищают человека и создают иммунный барьер для возникновения заболевания и после встречи с новым штаммом, для возникновения тяжелого течения, — приводит слова Поповой агентство городских новостей «Москва».

29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.

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26 ноября сообщалось, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».