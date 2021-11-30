Лукашенко обозначил условие начала полетов «Белавиа» в Крым

Фото: president.gov.by

Авиакомпания «Белавиа» будет летать в Крым, когда это будет необходимо Минску. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 30 ноября.

— Мы полетим тогда, когда нам нужно будет. К сожалению, не через Украину, — рассказал глава государства.

Из-за этого расстояние увеличится в полтора или два раза, уточнил он. Страна владеет санаторием в Крыму, а в целом у Минска развязаны руки, приводит слова Лукашенко РИА Новости.

30 ноября Лукашенко также заявил, что Крым де-факто и де-юре стал частью России после референдума 2014 года. Лидер добавил, что намерен посетить полуостров по договоренности с президентом России Владимиром Путиным.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».