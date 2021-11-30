Москвичей предупредили о метели в первую зимнюю ночь

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В столице в ночь на 1 декабря ожидаются снегопад и метель. Об этом жителей Москвы предупредила пресс-служба ГУ МЧС.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 21:00 30 ноября до 07:00 1 декабря в городе Москве ожидаются снег, местами метель, сильная гололедица. В отдельных районах — усиление ветра с порывами 17–22 метра в секунду, — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали к осторожности автолюбителей. Им рекомендуется передвигаться на сниженной скорости и соблюдать увеличенную дистанцию. В непогоду водителям следует избегать обгонов и перестроений, также лучше не парковать автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций.

Пешеходам напомнили о том, чтобы они не укрывались под деревьями и не оставляли детей без присмотра.

До Москвы и Подмосковья добрался ураган «Бенедикт», который пришел в столицу около полуночи. Из-за ветра падали светофоры, строительные леса и елки. Закрыты зоопарк, Парк Горького, Сокольники и канатная дорога. В городе уже выпало 25 процентов месячной нормы осадков, а ветер усилился до 20–25 метров в секунду. В столице объявили штормовое предупреждение до 21:00 30 ноября. «Вечерняя Москва» сделала подборку из последствий непогоды в городе.