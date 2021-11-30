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Последствия циклона «Бенедикт» в Москве: как это было

Илья Ашуров

Происшествия
Последствия циклона «Бенедикт» в Москве: как это было
Фото: Павел Волков

До Москвы и Подмосковья добрался ураган «Бенедикт», который пришел в столицу около полуночи. Из-за ветра падали светофоры, строительные леса и елки. Закрыты зоопарк, Парк Горького, Сокольники и канатная дорога. В городе уже выпало 25 процентов месячной нормы осадков, а ветер усилился до 20–25 метров в секунду. В столице объявили штормовое предупреждение до 21:00 30 ноября.

Также из-за непогоды в Москве увеличили количество единиц общественного транспорта. Между тем жители столицы снимают последствия циклона и делятся впечатлениями в социальных сетях. «Вечерняя Москва» собрала самые эффектные видео и фото.

Специалисты городских служб весь день устраняют последствия шторма: распиливают и вывозят поваленные деревья, а также разбирают поврежденные сооружения.

Из-за сильных порывов ветра в столице повалило 59 деревьев. Некоторые из них повредили автомобили.

Строительные леса нависли над тротуаром в центре Москвы. Частичное смещение каркасной конструкции на строительном объекте произошло на улице Зубовской.

Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы

Мощный ветер также повредил в столице светофоры и дорожные знаки.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что снежный покров начнет формироваться в Москве уже во вторник. К среде его высота достигнет семи миллиметров.

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