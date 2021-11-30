Почти 60 деревьев упали в Москве из-за сильного ветра

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Из-за сильных порывов ветра в столице повалило 59 деревьев. Некоторые из них повредили автомобили. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков во вторник, 30 ноября.

Он отметил, что в настоящий момент специалисты городских служб устраняют последствия шторма: распиливают и вывозят поваленные деревья, а также разбирают поврежденные сооружения.

— На дежурстве 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для недопущения временных скоплений воды, — заявил заммэра.

Петр Бирюков порекомендовал горожанам отказаться от прогулок по улицам столицы и соблюдать необходимые меры безопасности, говорится в сообщении.

Штормовое предупреждение объявили в Москве до 21:00 30 ноября из-за усиления скорости порывов юго-западного ветра до 25 метров в секунду. В пресс-службе МЧС России по городу порекомендовали жителям города быть внимательнее и осторожнее на улицах. Автомобилистам посоветовали парковать машины вдали от деревьев и непрочных высоких сооружений.

Также мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что все городские службы работают в режиме повышенной готовности.