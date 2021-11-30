Сергей Собянин: Все городские службы работают в режиме повышенной готовности

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил москвичей об ухудшающейся погоде в столице. Соответствующий пост мэр опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам мэра, прогноз погоды становится все более тревожным, кроме осадков и гололеда усиливается штормовой ветер. Он отметил, что по последнему прогнозу предполагаются порывы до 25 метров в секунду. Это, утверждает Сергей Собянин, представляет реальную опасность для жизни.

— Берегите себя. Все городские службы работают в режиме повышенной готовности, — пишет глава города.

Также в Москве было зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление. На данный момент оно опустилось до 711 миллиметров ртутного столба.

30 ноября сообщалось, что около полуночи в столицу пришел генуэзский циклон «Бенедикт».

А в первую зимнюю ночь в Москве синоптики обещают метель и гололедицу. Зима в столице начнется с похолодания. Вероятность осадков сохранится в ночь на 2 декабря, а температура может опуститься до шести градусов мороза. Днем ожидается потепление — от минус двух градусов до нуля, а ветер немного стихнет.