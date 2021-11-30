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Рекордно низкое атмосферное давление зафиксировали в Москве

Евгений Белоусов

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Погода в Москве
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Рекордно низкое атмосферное давление зафиксировали в Москве
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Рекорд низкого атмосферного давления объявлен в Москве. На данный момент оно опустилось до 711 миллиметров ртутного столба. Об этом 30 ноября сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, атмосферное давление находится на рекордно низкой отметке, но в течение дня будет расти и к вечеру составит 718 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.

Кроме того, в столице был зафиксирован суточный рекорд тепла. Температура воздуха в Москве впервые за 47 лет 30 ноября составила 7,5 градуса тепла.

В ночь на вторник в Москву пришел генуэзский циклон «Бенедикт», который способен сильно ухудшить погоду в городе.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что интенсивные обложные дожди сменятся во второй половине дня снегопадом.

А в первую зимнюю ночь в Москве синоптики обещают метель и гололедицу. Зима в столице начнется с похолодания. Вероятность осадков сохранится в ночь на 2 декабря, а температура может опуститься до шести градусов мороза. Днем ожидается потепление — от минус двух градусов до нуля, а ветер немного стихнет.

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