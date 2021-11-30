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Частичное смещение строительных лесов произошло на Зубовской улице

Евгений Белоусов

Происшествия
Частичное смещение строительных лесов произошло на Зубовской улице
Фото: Пресс-служба Прокуратуры Москвы
Россия, Москва, Зубовская улица Карта всех событий

Частичное смещение каркасной конструкции строительных лесов произошло на строительном объекте н улице Зубовская. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщила пресс-служба московской прокуратуры.

Частичное смещение строительных лесов произошло на Зубовской улице Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

— Организована прокурорская проверка законодательства об охране труда и организации безопасности при проведении строительных работ, — говорится в сообщении Telegram-канала «Прокуратура Москвы».

До этого стало известно о взрыве в одном из частных домов в подмосковных Люберцах. Взрыв в деревне Торбеево, доме 22, прогремел примерно в 04:48 по московскому времени. В результате случившегося дом частично обрушился, при этом последующего пожара на месте ЧП не наблюдалось. Из дома удалось спасти восьмилетнюю девочку. Ее передали специалистам скорой помощи. Из дома также вышли двое взрослых и еще один ребенок. Они выбрались из здания самостоятельно еще до приезда спасателей.

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