Последний день осени в столице стал самым мокрым за минувшие 69 лет

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Последний день ноября стал самым влажным в Москве за 69 лет, при этом в Подмосковье был установлен суточный рекорд по осадкам. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Финал осени ознаменовался сильнейшими осадками с 1952 года. Сегодня на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало 15 миллиметров осадков, на другой московской метеостанции, на Балчуге, — 19 миллиметров, в Тушине — 17 миллиметров при месячной норме 58 миллиметров. То есть в Москве выпало от 25 до 32 процентов от всего месячного объема небесной влаги. Таким образом, за последние 69 лет 30 ноября 2021 года, как и прогнозировалось, стало самым влажным днем в климатической статистике, уступив только 1952 году, когда было 25,4 миллиметра, — написал синоптик в своем Instagram-аккаунте.

Специалист отметил, что в регионе был установлен новый рекорд по осадкам. В области максимальное количество осадков выпало в Можайске — 26 миллиметров. Этот показатель стал для города в эту дату абсолютным рекордом за всю историю метеонаблюдений. В Волоколамске осадкомеры зафиксировали 18 миллиметров, в Клину — 16 миллиметров.

По словам Тишковца, эти цифры не являются окончательными, так как были зафиксированы в 18:00. Последние несколько часов суток могут принести еще до 3 миллиметров осадков.

До Москвы и Подмосковья добрался ураган «Бенедикт», который пришел в столицу около полуночи. Из-за ветра падали светофоры, строительные леса и елки. Закрыты зоопарк, Парк Горького, Сокольники и канатная дорога. В городе уже выпало 25 процентов месячной нормы осадков, а ветер усилился до 20–25 метров в секунду. В столице объявили штормовое предупреждение до 21:00 30 ноября. «Вечерняя Москва» сделала подборку последствий непогоды в городе.