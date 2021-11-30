Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Последний день осени в столице стал самым мокрым за минувшие 69 лет

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Последний день осени в столице стал самым мокрым за минувшие 69 лет
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Последний день ноября стал самым влажным в Москве за 69 лет, при этом в Подмосковье был установлен суточный рекорд по осадкам. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Финал осени ознаменовался сильнейшими осадками с 1952 года. Сегодня на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало 15 миллиметров осадков, на другой московской метеостанции, на Балчуге, — 19 миллиметров, в Тушине — 17 миллиметров при месячной норме 58 миллиметров. То есть в Москве выпало от 25 до 32 процентов от всего месячного объема небесной влаги. Таким образом, за последние 69 лет 30 ноября 2021 года, как и прогнозировалось, стало самым влажным днем в климатической статистике, уступив только 1952 году, когда было 25,4 миллиметра, — написал синоптик в своем Instagram-аккаунте.

Специалист отметил, что в регионе был установлен новый рекорд по осадкам. В области максимальное количество осадков выпало в Можайске — 26 миллиметров. Этот показатель стал для города в эту дату абсолютным рекордом за всю историю метеонаблюдений. В Волоколамске осадкомеры зафиксировали 18 миллиметров, в Клину — 16 миллиметров.

По словам Тишковца, эти цифры не являются окончательными, так как были зафиксированы в 18:00. Последние несколько часов суток могут принести еще до 3 миллиметров осадков.

До Москвы и Подмосковья добрался ураган «Бенедикт», который пришел в столицу около полуночи. Из-за ветра падали светофоры, строительные леса и елки. Закрыты зоопарк, Парк Горького, Сокольники и канатная дорога. В городе уже выпало 25 процентов месячной нормы осадков, а ветер усилился до 20–25 метров в секунду. В столице объявили штормовое предупреждение до 21:00 30 ноября. «Вечерняя Москва» сделала подборку последствий непогоды в городе.

Читайте также:
Рекорды Погода Евгений Тишковец
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда падает турецкая лира

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Выброшенные книги

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены - друг за другом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Американцы ловят НЛО

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Стреляем себе по ногам из двух пистолетов

Павел Воробьев
Павел Воробьев

Реальные события драматичнее сценариев

Все мнения
О проекте