Москва стала первой среди европейских городов в рейтинге инноваций в борьбе с COVID-19

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москва заняла третью строчку в рейтинге инноваций, помогающих в борьбе с коронавирусной инфекцией, опередив все европейские города, включая Лондон и Барселону, которые заняли 4-е и 5-е места. Составителем рейтинга выступило международное исследовательское агентство StartupBlink.

Российская столица уступила лишь Сан-Франциско и Нью-Йорку.

Получить высокую оценку Москве удалось благодаря внедрению полусотни передовых решений в борьбе с распространением COVID-19.

В их число вошли алгоритмы компьютерного зрения, созданные на основе искусственного интеллекта. При помощи этой методики рентгенологи проанализировали свыше трех миллионов исследований.

К числу инноваций относится облачная платформа, объединяющая пациентов, медицинские организации, врачей, страховые компании, фармакологические производства и сайты. А также технологии, помогающие адаптировать жизнь горожан во время пандемии. Они включают проекты в сферах умного туризма, логистики и электронной коммерции, дистанционного образования и работы.

Эксперты оценили принятые в столице меры с точки зрения эпидемиологических показателей и влияния на экономику.

Российская столица не стала вдаваться в крайности на фоне эпидемии. Основное внимание в Москве уделили профилактике коронавируса. Так, в городе увеличили число пунктов вакцинации и экспресс-тестирования, получили патент на онлайн-программы и платформы для обучения, увеличивали сферу распространения телемедицины, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в прошедшем под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусной инфекцией.