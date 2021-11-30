Депутат Европарламента: Сертификаты «Спутник V» должны признавать в ЕС

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В Евросоюзе должны признать сертификаты вакцинированных от коронавируса российским «Спутником V», а сертификаты привитых Pfizer или Moderna — признать в России. С таким предложением выступил экс-мэр Риги, депутат Европарламента от Латвии Нил Ушаков.

В Facebook он уточнил, что Евросоюз, Россия и Китай должны взаимно признать вакцины, чтобы не допустить нового закрытия границ.

Российская вакцина «Спутник V» одобрена в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек, это больше половины населения Земли. Эффективность вакцины составила 97,6 процента по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян. Данные о применении «Спутника V» в ходе вакцинации населения в ряде стран демонстрируют, что он является одним из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавирусной инфекции.

28 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты России с Евросоюзом по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции являются «очень позитивными». Он выразил надежду, что взаимное признание сертификатов получится согласовать в течение нескольких месяцев.